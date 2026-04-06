Эксперт рассказал, какую стратегию выберут США в войне против Ирана

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. США в войне против Ирана выберут стратегию "пан или пропал", так как Вашингтон не захочет заключать перемирие при закрытом Ормузском проливе, считает американист Малек Дудаков.

По мнению Дудакова, с учетом отчаянного положения, президент США все же реализует стратегию "пан или пропал". "Глава Белого дома рискует столкнуться с большими потерями среди военных, а это еще сильнее обрушит его рейтинги. Тогда ему придется сдавать назад. Но речь пойдет уже о полной военной и политической катастрофе", - заключил эксперт.