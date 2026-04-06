Эксперт рассказал, какую стратегию выберут США в войне против Ирана - РИА Новости, 06.04.2026
18:30 06.04.2026
Эксперт рассказал, какую стратегию выберут США в войне против Ирана
США в войне против Ирана выберут стратегию "пан или пропал", так как Вашингтон не захочет заключать перемирие при закрытом Ормузском проливе, считает... РИА Новости, 06.04.2026
Дудаков: США в войне против Ирана выберут стратегию "пан или пропал"

© AP Photo / Stephen B. MortonАмериканские военные перед посадкой в самолет
Американские военные перед посадкой в самолет. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. США в войне против Ирана выберут стратегию "пан или пропал", так как Вашингтон не захочет заключать перемирие при закрытом Ормузском проливе, считает американист Малек Дудаков.
"Администрация (американского президента - ред.) Дональда Трампа понимает, что США проиграли в этой войне, но признавать этого они не хотят. Если им придется заключать перемирие при закрытом Ормузском проливе, то Белый дом никак не сможет представить итоги кампании собственной победой", - сказал Дудаков газете ВЗГЛЯД.
Отсюда и отказ Тегерана, по его словам, временно открыть Ормузский пролив, так как тогда Иран лишится своего главного козыря в переговорном процессе с Вашингтоном. Отмечается, что позиция республики не изменится, пока страна не добьется от США твердых гарантий безопасности, выплаты репараций и вывода американских войск из Персидского залива.
По мнению Дудакова, с учетом отчаянного положения, президент США все же реализует стратегию "пан или пропал". "Глава Белого дома рискует столкнуться с большими потерями среди военных, а это еще сильнее обрушит его рейтинги. Тогда ему придется сдавать назад. Но речь пойдет уже о полной военной и политической катастрофе", - заключил эксперт.
Вашингтон ранее заявил, что США и Иран провели продуктивные переговоры. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, однако заявил, что Тегеран получал через посредников послания о желании Вашингтона начать диалог об окончании конфликта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
