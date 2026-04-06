В Саратове предпринимателя отправили под арест после ДТП с автобусом

САРАТОВ, 6 апр - РИА Новости. Петровский городской суд отправил под домашний арест предпринимателя, подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в связи с попаданием в ДТП автобуса с 23 детьми в Саратовской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Авария произошла в пятницу на трассе Нижний Новгород Саратов вблизи села Новозахаркино Петровского района . Водитель погиб, ему стало плохо за рулем. Всего автобусе было 23 ребенка и несколько сопровождавших их взрослых. Дети ехали из Ершова на экскурсию в Пензу . Всего с места аварии госпитализированы 7 человек, из них 5 детей. СК возбудил уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

"Подозреваемому ИП Никифорову избрали меру пресечения в виду домашнего ареста сроком на два месяца", - рассказал собеседник агентства в ответ на вопрос об избранной мере пресечения.