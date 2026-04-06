В Саратове предпринимателя отправили под арест после ДТП с автобусом - РИА Новости, 06.04.2026
Петровский городской суд отправил под домашний арест предпринимателя, подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья...
Происшествия, Саратовская область, Нижний Новгород, Саратов, Следственный комитет России (СК РФ)
Предпринимателя отправили под домашний арест после ДТП с автобусом в Саратове
САРАТОВ, 6 апр - РИА Новости. Петровский городской суд отправил под домашний арест предпринимателя, подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в связи с попаданием в ДТП автобуса с 23 детьми в Саратовской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Авария произошла в пятницу на трассе Нижний Новгород
- Саратов
вблизи села Новозахаркино Петровского района
. Водитель погиб, ему стало плохо за рулем. Всего автобусе было 23 ребенка и несколько сопровождавших их взрослых. Дети ехали из Ершова на экскурсию в Пензу
. Всего с места аварии госпитализированы 7 человек, из них 5 детей. СК
возбудил уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
"Подозреваемому ИП Никифорову избрали меру пресечения в виду домашнего ареста сроком на два месяца", - рассказал собеседник агентства в ответ на вопрос об избранной мере пресечения.
Как выяснило РИА Новости, изучив картотеку Петровского городского суда, следствие выходило в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако судья Алексей Подмогильный отказал и постановил избрать подозреваемому Антону Никифорову более мягкую меру пресечения.