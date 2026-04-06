МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Украине нужно заканчивать конфликт с Россией, иначе ее ждет гражданская война, цитирует "Страна.ua" юриста и основателя первого добровольческого госпиталя Геннадия Друзенко. По его словам, затяжной конфликт ведет страну к внутреннему истощению.

"Бесконечная война без четкой реалистичной цели, без каких-либо временных рамок в сочетании с социальной несправедливостью и зависимостью от партнеров ведет к истощению, за которым могут последовать цепная реакция гражданской войны и руины", — добавил Друзенко.



Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков в начале апреля заявил, что силы на Западе, препятствующие урегулированию ситуации на Украине, прекрасно осознают, что завершение конфликта означает для них провал и политическое забвение, а для многих — и уголовное расследование.