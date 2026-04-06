Последняя ТЭС на подконтрольной Киеву части ДНР прекратила свою работу

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Славянская теплоэлектростанция (ТЭС), которая была последней работающей на подконтрольной Киеву части ДНР, официально прекратила свою работу, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Славянская ТЭС официально прекратила свою работу ... Это была последняя станция, которая работала (в ДНР - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
На опубликованных изданием кадрах видно, как сотрудники предприятия созваниваются с руководством и получают распоряжение о необходимости прекратить работу станции и передают его в соответствующие инстанции. Коммуникация осуществлялась на русском языке.
Президент России Владимир Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным 10 марта сообщил, что киевский режим контролирует лишь 15-17% территории Донецкой Народной Республики, хотя полгода назад речь шла о 25%.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.