Последняя ТЭС на подконтрольной Киеву части ДНР прекратила свою работу

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Славянская теплоэлектростанция (ТЭС), которая была последней работающей на подконтрольной Киеву части ДНР, официально прекратила свою работу, сообщает украинское издание "Страна.ua".

На опубликованных изданием кадрах видно, как сотрудники предприятия созваниваются с руководством и получают распоряжение о необходимости прекратить работу станции и передают его в соответствующие инстанции. Коммуникация осуществлялась на русском языке.