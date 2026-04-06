Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:01 06.04.2026
https://ria.ru/20260406/dnr-2085544282.html
Последняя ТЭС на подконтрольной Киеву части ДНР прекратила свою работу
Последняя ТЭС на подконтрольной Киеву части ДНР прекратила свою работу
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
владимир путин
денис пушилин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800625336_0:72:3200:1872_1920x0_80_0_0_0340f07afbce72909117c496bd15867a.jpg
https://ria.ru/20260406/dnr-2085419165.html
https://ria.ru/20260406/pushilin-2085385498.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800625336_533:0:3200:2000_1920x0_80_0_0_b0457b5fb788d8fe08caca23a17d3cc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
CC BY-SA 4.0 / Artemka / Славянская ТЭС
Славянская ТЭС - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
CC BY-SA 4.0 / Artemka /
Славянская ТЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Славянская теплоэлектростанция (ТЭС), которая была последней работающей на подконтрольной Киеву части ДНР, официально прекратила свою работу, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Славянская ТЭС официально прекратила свою работу ... Это была последняя станция, которая работала (в ДНР - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
На опубликованных изданием кадрах видно, как сотрудники предприятия созваниваются с руководством и получают распоряжение о необходимости прекратить работу станции и передают его в соответствующие инстанции. Коммуникация осуществлялась на русском языке.
Президент России Владимир Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным 10 марта сообщил, что киевский режим контролирует лишь 15-17% территории Донецкой Народной Республики, хотя полгода назад речь шла о 25%.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала