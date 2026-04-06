Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по делу наемника из США

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по делу в отношении наемника из США, сообщила Генпрокуратура РФ.

"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего гражданина США Майкла Кита Гарсии Бриголы. Он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в марте 2022 года Бригола в качестве наемника вступил в состав "Интернационального легиона". На территории тренировочных баз ВСУ он прошел военную подготовку для участия в вооруженном конфликте, был обеспечен личным огнестрельным оружием и необходимым специальным снаряжением. После этого до зимы 2023 года Бригола принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих.

Отмечается, что за указанные действия наемник получил вознаграждение в размере, превышающем 675 тысяч рублей.

Кроме того, Бригола объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.