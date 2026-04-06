МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Киев направил нацгвардию в Харьковскую область для поиска дезертиров, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование ВСУ перебросило в Харьковскую область боевые группы нацгвардии для поиска дезертиров. Часть националистов НГУ будет распределена по боевым группам, другие будут выполнять исключительно карательные функции", — заявил собеседник агентства.
Представитель силовых структур пояснил, что это решение связано с неспособностью украинской службы правопорядка оперативно направить группы для поиска скрывшихся военных.
В конце марта в силовых ведомствах рассказали РИА Новости, что в Харьковской области орудуют преступные сообщества из числа солдат, сбежавших из украинской армии. По данным источников, они совершают разбойные нападения, убивают мирных жителей, а также торгуют амуницией и беспилотниками, причем правоохранительные органы ничего не могут с этим сделать.
