18:02 06.04.2026 (обновлено: 18:18 06.04.2026)
На экс-главу отдела Ространснадзора по СКФО завели дело о взятках
Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело на бывшего начальника отдела и пять инспекторов Ространснадзора по СКФО, которых обвиняют во взяточничестве, РИА Новости, 06.04.2026
происшествия, россия, ставропольский край, скфо, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
На экс-главу отдела и 5 работников Ространснадзора по СКФО завели дело о взятках

© Следком/TelegramЗадержание инспектора Ространснадзора , обвниненного в совершении коррупционных действий
Задержание инспектора Ространснадзора , обвниненного в совершении коррупционных действий
НАЛЬЧИК, 6 апр – РИА Новости. Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело на бывшего начальника отдела и пять инспекторов Ространснадзора по СКФО, которых обвиняют во взяточничестве, сообщает СК России.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника и пяти инспекторов территориального отдела автодорожного надзора по Ставропольскому краю (г. Ставрополь) межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу. В зависимости от роли им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в январе 2024 года начальник территориального отдела МТУ Ространснадзора сообщил одному из своих подчиненных, что за взятку в размере 30 тысяч рублей за день отработанной смены он не будет принимать мер ответственности к нарушителям служебных обязанностей.
"В период с января по июнь 2024 года за попустительство по службе начальник получил от пяти инспекторов незаконное вознаграждение в размере свыше 3,9 миллиона рублей", - уточняет ведомство.
По его данным, преступная деятельность фигурантов дела была пресечена благодаря взаимодействию следователей СК России и оперативных сотрудников краевых управлений ФСБ и МВД России.
