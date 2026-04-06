На экс-главу отдела Ространснадзора по СКФО завели дело о взятках

НАЛЬЧИК, 6 апр – РИА Новости. Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело на бывшего начальника отдела и пять инспекторов Ространснадзора по СКФО, которых обвиняют во взяточничестве, сообщает СК России.

"В период с января по июнь 2024 года за попустительство по службе начальник получил от пяти инспекторов незаконное вознаграждение в размере свыше 3,9 миллиона рублей", - уточняет ведомство.