Россиянам рассказали, можно ли потратить маткапитал на дачу
РИА Новости: материнский капитал можно использовать для покупки дачи
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россияне могут использовать средства материнского капитала для покупки дачи, но приобрести можно на эти деньги не сам земельный участок, а жилой дом, сообщил РИА Новости доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала Президентской академии Сергей Зайков.
"Материнский капитал можно использовать для покупки дачи, но только при соблюдении ряда условий. Ключевой момент — речь идет не о приобретении земельного участка, а именно жилого дома", - сказал Зайков.
Эксперт пояснил, что изначально маткапитал разрешалось направлять только на жилье на землях под индивидуальное жилищное строительство, однако с 2020 года правила расширили. Теперь средства можно использовать и для покупки дома в садовом некоммерческом товариществе. При этом оплачивать сам земельный участок по-прежнему нельзя.
По словам эксперта, дом должен иметь статус жилого и быть пригодным для постоянного проживания. Зайков также отметил, что воспользоваться маткапиталом для такой покупки можно после достижения ребенком трех лет, за исключением случаев с ипотекой. Тогда средства разрешается направить сразу после рождения или усыновления ребенка на первоначальный взнос или погашение кредита.
Кроме того, добавил Зайков, жилье необходимо оформить в общую долевую собственность родителей и всех детей, при этом доли должны быть выделены в установленный срок - обычно в течение шести месяцев после завершения расчетов или снятия ипотечного обременения.