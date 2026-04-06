Россиянам рассказали, можно ли потратить маткапитал на дачу

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россияне могут использовать средства материнского капитала для покупки дачи, но приобрести можно на эти деньги не сам земельный участок, а жилой дом, сообщил РИА Новости доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала Президентской академии Сергей Зайков.

« "Материнский капитал можно использовать для покупки дачи, но только при соблюдении ряда условий. Ключевой момент — речь идет не о приобретении земельного участка, а именно жилого дома", - сказал Зайков.

Эксперт пояснил, что изначально маткапитал разрешалось направлять только на жилье на землях под индивидуальное жилищное строительство, однако с 2020 года правила расширили. Теперь средства можно использовать и для покупки дома в садовом некоммерческом товариществе. При этом оплачивать сам земельный участок по-прежнему нельзя.

По словам эксперта, дом должен иметь статус жилого и быть пригодным для постоянного проживания. Зайков также отметил, что воспользоваться маткапиталом для такой покупки можно после достижения ребенком трех лет, за исключением случаев с ипотекой. Тогда средства разрешается направить сразу после рождения или усыновления ребенка на первоначальный взнос или погашение кредита.