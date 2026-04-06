Чемпионат по бодибилдингу в третий раз прошел в Сургутском районе Югры

СУРГУТ, 6 апр – РИА Новости. Сургутский район Югры принял третий по счету окружной чемпионат по бодибилдингу, который собрал более 80 атлетов из городов Югры, а также Ямала и Тюмени, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

"Сургутский район вновь принял окружной чемпионат по бодибилдингу. Соревнования прошли в Белом Яре, в Районном центре культуры. Организатор турнира – Федерация бодибилдинга Югры, зарегистрированная в Сургутском районе", - написал Трубецкой на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, в чемпионате приняли участие более 80 атлетов из городов Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюмени. Некоторые спортсмены выступали сразу в нескольких категориях, поэтому общее число показательных номеров по номинациям превысило 120. Всего соревнования проводились по 22 номинациям, в том числе и по пляжному бодибилдингу ПОДА для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.