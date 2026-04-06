Чемпионат по бодибилдингу в третий раз прошел в Сургутском районе Югры
Чемпионат по бодибилдингу в третий раз прошел в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 06.04.2026
Чемпионат по бодибилдингу в третий раз прошел в Сургутском районе Югры
Сургутский район Югры принял третий по счету окружной чемпионат по бодибилдингу, который собрал более 80 атлетов из городов Югры, а также Ямала и Тюмени,... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T10:18:00+03:00
2026-04-06T10:18:00+03:00
2026-04-06T10:18:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
тюмень
ямал
сургутский район
тюмень
ямал
2026
сургутский район, тюмень, ямал
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Тюмень, Ямал
Чемпионат по бодибилдингу в третий раз прошел в Сургутском районе Югры
Сургутский район Югры принял в третий раз окружной чемпионат по бодибилдингу
СУРГУТ, 6 апр – РИА Новости. Сургутский район Югры принял третий по счету окружной чемпионат по бодибилдингу, который собрал более 80 атлетов из городов Югры, а также Ямала и Тюмени, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Сургутский район вновь принял окружной чемпионат по бодибилдингу. Соревнования прошли в Белом Яре, в Районном центре культуры. Организатор турнира – Федерация бодибилдинга Югры, зарегистрированная в Сургутском районе", - написал Трубецкой на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, в чемпионате приняли участие более 80 атлетов из городов Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюмени. Некоторые спортсмены выступали сразу в нескольких категориях, поэтому общее число показательных номеров по номинациям превысило 120. Всего соревнования проводились по 22 номинациям, в том числе и по пляжному бодибилдингу ПОДА для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
"Для муниципалитета проведение чемпионата стало уже традицией: турнир проходит здесь в третий раз с 2024 года. Мероприятие помогает развивать культуру бодибилдинга в регионе и укрепляет интерес к занятиям спортом", - подчеркнул глава муниципалитета.