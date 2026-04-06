СМИ: Британия не даст США доступ к базам для ударов по объектам в Иране

ЛОНДОН, 6 апр - РИА Новости. Великобритания откажет США в использовании своих баз для ударов по мостам и электростанциям в Иране, сообщает британская газета i Paper со ссылкой на источники.
Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду". Тегеран заявил, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.
"Британия откажет Дональду Трампу в разрешении использовать базы Королевских ВВС для нанесения ударов по иранским мостам или электростанциям", - пишет издание.
Как отмечают источники, Лондон готов предоставить свои базы только для "оборонительных" ударов, а угрозы Трампа не попадают под данное определение. По информации издания, решения о доступе для американских бомбардировщиков к британским базам принимаются отдельно в каждом индивидуальном случае.
Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил в понедельник, что возможные удары США по гражданской инфраструктуре Ирана – мостам и электростанциям – будут представлять собой нарушение международного права.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.