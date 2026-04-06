Британия опасается ударов по своим базам на Ближнем Востоке, пишут СМИ
Британские чиновники опасаются возможных ударов Ирана по совместным британо-американским базам и британским посольствам на Ближнем Востоке, которые используются
I Paper: в Британии опасаются ударов по своим базам на Ближнем Востоке
ЛОНДОН, 6 апр - РИА Новости. Британские чиновники опасаются возможных ударов Ирана по совместным британо-американским базам и британским посольствам на Ближнем Востоке, которые используются для военной координации с США, в случае эскалации конфликта, сообщает газета i Paper со ссылкой на источники.
Президент США Дональд Трамп
ранее пригрозил Ирану
"днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу
, иначе иранцы будут "жить в аду".
"Угроза Дональда Трампа разбомбить гражданскую инфраструктуру Ирана чревата эскалацией ближневосточного конфликта, который, как опасаются источники, может привести к ответным ударам по британским военным и дипломатическим объектам", - пишет издание.
Один из военных источников заявил, что мишенями могут стать британские базы, особенно на Кипре
и на острове Диего-Гарсия в Индийском океане
. Речь также идет о военно-воздушной базе Аль-Минхад в ОАЭ
, базе Аль-Джуфейр в Бахрейне
, базе материально-технического обеспечения в порту Дукм в Омане
и базе ВВС Аль-Удейд в Катаре
. Все они используются не только американскими, но и британскими военными.
"Я бы не стал упускать из виду посольства в этом регионе", - предупредил другой источник в министерстве обороны, признав, что дипмиссии используются для военной координации с США.
В марте британская база "Акротири" на Кипре пострадала от удара БПЛА. В британском военном ведомстве заявили, что дрон, вероятно, прилетел из Ливана
или Ирака
.