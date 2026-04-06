Британия опасается ударов по своим базам на Ближнем Востоке, пишут СМИ
19:33 06.04.2026
Британия опасается ударов по своим базам на Ближнем Востоке, пишут СМИ
Британия опасается ударов по своим базам на Ближнем Востоке, пишут СМИ
Британские чиновники опасаются возможных ударов Ирана по совместным британо-американским базам и британским посольствам на Ближнем Востоке, которые используются РИА Новости, 06.04.2026
I Paper: в Британии опасаются ударов по своим базам на Ближнем Востоке

ЛОНДОН, 6 апр - РИА Новости. Британские чиновники опасаются возможных ударов Ирана по совместным британо-американским базам и британским посольствам на Ближнем Востоке, которые используются для военной координации с США, в случае эскалации конфликта, сообщает газета i Paper со ссылкой на источники.
Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду".
"Угроза Дональда Трампа разбомбить гражданскую инфраструктуру Ирана чревата эскалацией ближневосточного конфликта, который, как опасаются источники, может привести к ответным ударам по британским военным и дипломатическим объектам", - пишет издание.
Один из военных источников заявил, что мишенями могут стать британские базы, особенно на Кипре и на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Речь также идет о военно-воздушной базе Аль-Минхад в ОАЭ, базе Аль-Джуфейр в Бахрейне, базе материально-технического обеспечения в порту Дукм в Омане и базе ВВС Аль-Удейд в Катаре. Все они используются не только американскими, но и британскими военными.
"Я бы не стал упускать из виду посольства в этом регионе", - предупредил другой источник в министерстве обороны, признав, что дипмиссии используются для военной координации с США.
В марте британская база "Акротири" на Кипре пострадала от удара БПЛА. В британском военном ведомстве заявили, что дрон, вероятно, прилетел из Ливана или Ирака.
