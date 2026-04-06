Британия опасается ударов по своим базам на Ближнем Востоке, пишут СМИ

ЛОНДОН, 6 апр - РИА Новости. Британские чиновники опасаются возможных ударов Ирана по совместным британо-американским базам и британским посольствам на Ближнем Востоке, которые используются для военной координации с США, в случае эскалации конфликта, сообщает газета i Paper со ссылкой на источники.

"Угроза Дональда Трампа разбомбить гражданскую инфраструктуру Ирана чревата эскалацией ближневосточного конфликта, который, как опасаются источники, может привести к ответным ударам по британским военным и дипломатическим объектам", - пишет издание.

Один из военных источников заявил, что мишенями могут стать британские базы, особенно на Кипре и на острове Диего-Гарсия в Индийском океане . Речь также идет о военно-воздушной базе Аль-Минхад в ОАЭ , базе Аль-Джуфейр в Бахрейне , базе материально-технического обеспечения в порту Дукм в Омане и базе ВВС Аль-Удейд в Катаре . Все они используются не только американскими, но и британскими военными.

"Я бы не стал упускать из виду посольства в этом регионе", - предупредил другой источник в министерстве обороны, признав, что дипмиссии используются для военной координации с США.