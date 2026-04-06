Рейтинг@Mail.ru
Бречалов: Удмуртия получит кредит на ремонт дороги Ижевск-Воткинск - РИА Новости, 06.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
 
11:59 06.04.2026 (обновлено: 12:00 06.04.2026)
https://ria.ru/20260406/brechalov-2085410652.html
Бречалов: Удмуртия получит кредит на ремонт дороги Ижевск-Воткинск
Бречалов: Удмуртия получит кредит на ремонт дороги Ижевск-Воткинск - РИА Новости, 06.04.2026
Бречалов: Удмуртия получит кредит на ремонт дороги Ижевск-Воткинск
Глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире с жителями региона поблагодарил президента РФ Владимира Путина за выделение федеральным центром... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T11:59:00+03:00
2026-04-06T12:00:00+03:00
удмуртская республика
удмуртская республика (удмуртия)
ижевск
александр бречалов
дороги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795708942_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_620348a5993a031f9c353ed5d0f2d0ec.jpg
https://ria.ru/20260404/udmurtija-2085174864.html
https://ria.ru/20260319/udmurtija-2081817508.html
удмуртская республика (удмуртия)
ижевск
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795708942_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_2991f38846ca4ea95e518617ae011bb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
удмуртская республика (удмуртия), ижевск, александр бречалов, дороги
Удмуртская Республика, Удмуртская Республика (Удмуртия), Ижевск, Александр Бречалов, Дороги
Бречалов: Удмуртия получит кредит на ремонт дороги Ижевск-Воткинск

Бречалов: Удмуртия получит инфраструктурный кредит на реконструкцию автодороги

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 6 апр – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире с жителями региона поблагодарил президента РФ Владимира Путина за выделение федеральным центром инфраструктурного кредита на реконструкцию автодороги Ижевск-Воткинск.
"Мы начинаем реконструкцию дороги Ижевск-Воткинск. Благодарю президента нашей страны. Он поддержал выделение средств. Удмуртия получит инфраструктурный кредит на реконструкцию автодороги. Это большой объем. И первые выплаты будут до нас доведены уже в этом году", - сказал Александр Бречалов.
В пресс-службе руководителя республики рассказали, что президиумом правительственной комиссии по региональному развитию под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина одобрена заявка Удмуртской Республики на получение казначейского инфраструктурного кредита.
"Как отметил Марат Хуснуллин, воплощение проектов в рамках программы казначейских инфраструктурных кредитов положительно скажется на транспортной доступности и в целом на уровне жизни в российских регионах", - говорится в сообщении пресс-службы.
Удмуртские власти рассказали, что на сегодняшний день суточная интенсивность движения на дороге Ижевск-Воткинск более чем в три раза превышает существующие нормативные значения. Как следствие, на этой магистрали фиксируется высокая концентрация дорожно-транспортных происшествий. Из-за заторов возникает риск несвоевременного исполнения заказов предприятиями промышленного и оборонного комплексов.
"Проект реконструкции дороги разбит на три этапа, по числу участков, которые планируется делать. Все три отрезка расширим с двух до четырёх полос. В первый этап входит пять километров на выезде из Ижевска, во второй – более четырёх километров трассы между деревнями Болгуры и Кукуи, в третий – пять километров пути до Воткинска. Проектные работы проведены, экспертиза получена", - цитирует пресс-служба вице-премьера правительства региона Игоря Асабина.
По данным пресс-службы, в этом году пройдут подготовительные мероприятия на объекте: перенос коммуникаций, отвод земли, создание временных объездных дорог, обустройство площадок для складирования строительных материалов. В 2027 году дорожники зайдут на первый и второй участки трассы. В 2028 году реконструируют третий.
"Общая протяжённость реконструкции дороги составит 14,3 километра. Срок реализации проекта – 2028 год", - добавили в пресс-службе.
Удмуртская РеспубликаУдмуртская Республика (Удмуртия)ИжевскАлександр БречаловДороги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала