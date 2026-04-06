Бречалов: Удмуртия получит кредит на ремонт дороги Ижевск-Воткинск

УФА, 6 апр – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире с жителями региона поблагодарил президента РФ Владимира Путина за выделение федеральным центром инфраструктурного кредита на реконструкцию автодороги Ижевск-Воткинск.

"Мы начинаем реконструкцию дороги Ижевск-Воткинск. Благодарю президента нашей страны. Он поддержал выделение средств. Удмуртия получит инфраструктурный кредит на реконструкцию автодороги. Это большой объем. И первые выплаты будут до нас доведены уже в этом году", - сказал Александр Бречалов.

В пресс-службе руководителя республики рассказали, что президиумом правительственной комиссии по региональному развитию под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина одобрена заявка Удмуртской Республики на получение казначейского инфраструктурного кредита.

"Как отметил Марат Хуснуллин, воплощение проектов в рамках программы казначейских инфраструктурных кредитов положительно скажется на транспортной доступности и в целом на уровне жизни в российских регионах", - говорится в сообщении пресс-службы.

Удмуртские власти рассказали, что на сегодняшний день суточная интенсивность движения на дороге Ижевск-Воткинск более чем в три раза превышает существующие нормативные значения. Как следствие, на этой магистрали фиксируется высокая концентрация дорожно-транспортных происшествий. Из-за заторов возникает риск несвоевременного исполнения заказов предприятиями промышленного и оборонного комплексов.

"Проект реконструкции дороги разбит на три этапа, по числу участков, которые планируется делать. Все три отрезка расширим с двух до четырёх полос. В первый этап входит пять километров на выезде из Ижевска, во второй – более четырёх километров трассы между деревнями Болгуры и Кукуи, в третий – пять километров пути до Воткинска. Проектные работы проведены, экспертиза получена", - цитирует пресс-служба вице-премьера правительства региона Игоря Асабина.

По данным пресс-службы, в этом году пройдут подготовительные мероприятия на объекте: перенос коммуникаций, отвод земли, создание временных объездных дорог, обустройство площадок для складирования строительных материалов. В 2027 году дорожники зайдут на первый и второй участки трассы. В 2028 году реконструируют третий.