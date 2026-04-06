Эксперт рассказал, как можно взять больничный, если не болеешь

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россияне могут оформить больничный лист, даже если не болеют, например, для ухода за больным членом семьи или во время карантина в организации, рассказал РИА Новости начальник отдела обучения и развития персонала РУДН Артем Саевский.

« "Законодательством предусмотрен целый ряд случаев, при которых россияне могут оформлять себе "больничный", фактически не болея. Листок нетрудоспособности можно получить в следующих случаях: необходимость осуществления ухода за больным членом семьи или карантин самого застрахованного лица", - сказал агентству Саевский.

Эксперт добавил, что получить больничный без болезни можно также в случае проведения медицинских процедур, которые могут временно ограничить работоспособность.​