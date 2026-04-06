Россиянам рассказали, как приготовить красные блины
Россиянам рассказали, как приготовить красные блины - РИА Новости, 06.04.2026
Россиянам рассказали, как приготовить красные блины
РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T05:40:00+03:00
2026-04-06T05:40:00+03:00
2026-04-06T10:50:00+03:00
общество, рецепты блинов, блины
Общество, Рецепты блинов, блины
Россиянам рассказали, как приготовить красные блины
РИА Новости: проект ГОСТА русской кухни содержит рецепт красных блинов
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. "Красные" блины можно приготовить из дрожжевого теста с яйцами и сливочным маслом, следует из проекта ГОСТа русской кухни, который есть в распоряжении РИА Новости.
Как указано в разработанном ГОСТе, блины бывают трех видов: красными, с припеком и с начинкой. Красные блины готовят из пшеничного дрожжевого теста с добавлением сдобы - яиц и сливочного масла. Блины с припеком получают, накладывая в тесто во время выпекания рыбу, грибы, яйца или лук. Блины с начинкой - это уже приготовленные изделия с завернутыми в них различными ингредиентами.
Блины жарят с обеих сторон на круглой плоской сковороде. При приготовлении в русской печи блины допускается выпекать, не переворачивая. Затем уже готовые блины необходимо смазывать сливочным маслом.
Блины можно подавать с соленой или копченой рыбой, мясными или рыбными деликатесами, балыком или балычными изделиями, грибами, икрой, сметаной и зеленым луком. В качестве десерта их можно подать с растопленным сливочным маслом и сахаром, медом, вареньем, творогом, повидлом, припущенными яблоками.