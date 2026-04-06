Ситуация в Иране показала уязвимость США, заявил Лукашенко

МИНСК, 6 апр – РИА Новости. Ситуация в Иране показала уязвимость США, с китайцами они не справятся, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Белорусский президент в понедельник в Минске проводит встречу с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбеком Масадыковым.
"Это (Иран – ред.) мощная страна с большими традициями. И самое опасное сегодня для США то, что американцы показали свою уязвимость. Для них главный враг, как они всегда говорили, был Китай. Но сегодня и американцы поняли, что с китайцами они никогда не справятся. Никогда. И это демонстрирует ситуация в Иране", - сказал на встрече Лукашенко, слова которого приводит госагентство Белта.
Глава белорусского государства обратил внимание на ситуацию в мире, подчеркнув, что ОДКБ также нужно делать соответствующие выводы из того, что происходит, особенно это касается событий в Иране.