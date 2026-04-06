Три человека ранены при атаке дронов ВСУ на Белгород и Белгородскую область

БЕЛГОРОД, 6 апр - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате атак дронов ВСУ в Белгороде и Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он добавил, что в городе на месте атаки повреждены два легковых автомобиля, инфраструктурный объект связи и хозпостройка.

По данным главы области, ещё один мужчина пострадал в Шебекинском округе в селе Максимовка от удара дрона по автомобилю. Он самостоятельно обратился в местную больницу, где ему диагностировали баротравму. От дальнейшего обследования отказался, лечение продолжит амбулаторно, уточнил губернатор.