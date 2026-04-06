Три человека ранены при атаке дронов ВСУ на Белгород и Белгородскую область
2026-04-06T16:55:00+03:00
Гладков: 3 человека ранены при атаке БПЛА на Белгород и Белгородскую область
БЕЛГОРОД, 6 апр - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате атак дронов ВСУ в Белгороде и Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Три мирных жителя пострадали от атак ВСУ. В Белгороде в результате атаки беспилотника один мужчина получил минно-взрывную травму, баротравму, а также осколочные ранения грудной клетки и ноги. У второго пострадавшего минно-взрывная травма и баротравма. В состоянии средней степени тяжести они госпитализированы в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в МАХ
.
Он добавил, что в городе на месте атаки повреждены два легковых автомобиля, инфраструктурный объект связи и хозпостройка.
По данным главы области, ещё один мужчина пострадал в Шебекинском округе в селе Максимовка от удара дрона по автомобилю. Он самостоятельно обратился в местную больницу, где ему диагностировали баротравму. От дальнейшего обследования отказался, лечение продолжит амбулаторно, уточнил губернатор.