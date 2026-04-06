Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
17:06 06.04.2026
https://ria.ru/20260406/aktrisa-2085490292.html
Актриса Рубцова гордится попаданием в украинскую базу "Миротворец"
Российская актриса Валентина Рубцова сообщила РИА Новости, что гордится внесением ее в украинскую базу "Миротворец", отметив, что это знак того, что она все... РИА Новости, 06.04.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/06/2085470505_572:308:2149:1195_1920x0_80_0_0_beb678c529f86aa8387ebff80ef3f3a1.jpg
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/06/2085470505_601:288:2140:1442_1920x0_80_0_0_a616a2beccdd2f32e63d20c40c3783ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Валентина Рубцова
Актриса Валентина Рубцова - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актриса Валентина Рубцова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российская актриса Валентина Рубцова сообщила РИА Новости, что гордится внесением ее в украинскую базу "Миротворец", отметив, что это знак того, что она все делает правильно.
Персональные данные Рубцовой были внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" в понедельник, выяснило РИА Новости. Ресурс обвиняет актрису в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало то, что Рубцова, давая интервью, сказала, что всегда считала Крым российским.
"Я подозреваю, по какому поводу это произошло. Правильно я тогда сказала, что Крым всегда был российским, я же знаю историю. Я горжусь тем, что меня туда внесли. Удивлена, что этого не произошло раньше. Значит мы все делаем правильно, если там такие волнения начались. Это смешно, конечно", - сказала актриса.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины".
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала