Актриса Рубцова гордится попаданием в украинскую базу "Миротворец"

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российская актриса Валентина Рубцова сообщила РИА Новости, что гордится внесением ее в украинскую базу "Миротворец", отметив, что это знак того, что она все делает правильно.

"Я подозреваю, по какому поводу это произошло. Правильно я тогда сказала, что Крым всегда был российским, я же знаю историю. Я горжусь тем, что меня туда внесли. Удивлена, что этого не произошло раньше. Значит мы все делаем правильно, если там такие волнения начались. Это смешно, конечно", - сказала актриса.