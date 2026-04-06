Актриса Рубцова гордится попаданием в украинскую базу "Миротворец"
Российская актриса Валентина Рубцова сообщила РИА Новости, что гордится внесением ее в украинскую базу "Миротворец", отметив, что это знак того, что она все... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T17:06:00+03:00
Актриса Рубцова заявила, что гордится попаданием в украинскую базу "Миротворец"
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российская актриса Валентина Рубцова сообщила РИА Новости, что гордится внесением ее в украинскую базу "Миротворец", отметив, что это знак того, что она все делает правильно.
Персональные данные Рубцовой были внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" в понедельник, выяснило РИА Новости. Ресурс обвиняет актрису в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины
. Поводом для внесения в базу стало то, что Рубцова, давая интервью, сказала, что всегда считала Крым
российским.
"Я подозреваю, по какому поводу это произошло. Правильно я тогда сказала, что Крым всегда был российским, я же знаю историю. Я горжусь тем, что меня туда внесли. Удивлена, что этого не произошло раньше. Значит мы все делаем правильно, если там такие волнения начались. Это смешно, конечно", - сказала актриса.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР
и ЛНР
и других граждан, называя их "изменниками родины".