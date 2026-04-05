СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским начал затыкать "дыры" на фронте элитными подразделениями и старшими офицерами из службы безопасности Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Режим Зеленского продолжает войну до последнего украинца, затыкая дыры на фронтах уже своими элитными подразделениями", - сказал Рогов.
По его словам, на различных участках фронта все чаще на передовую бросают старших офицеров, в том числе из СБУ, которые ранее в основном отсиживались в тылу.
"Желающих воевать и умирать за режим Зеленского простых украинцев становится все меньше. Часть, кому посчастливилось, сбежало за границу, других Зеленский уже давно отправил на верную смерть во имя западных интересов", - сказал Рогов.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.