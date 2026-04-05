СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским начал затыкать "дыры" на фронте элитными подразделениями и старшими офицерами из службы безопасности Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

"Желающих воевать и умирать за режим Зеленского простых украинцев становится все меньше. Часть, кому посчастливилось, сбежало за границу, других Зеленский уже давно отправил на верную смерть во имя западных интересов", - сказал Рогов.