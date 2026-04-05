Средние зарплаты в России выросли в пять раз с 2010 года

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Средние зарплаты в России выросли за последние 16 лет почти в пять раз в номинальном выражении, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.

Так, в январе текущего года россияне в среднем получали зарплату в размере 103,6 тысячи рублей, а в 2010 году - в размере 21 тысячи рублей.

Ранее агентство передавало, что самые высокие зарплаты среди российских регионов получают жители Чукотки - в среднем 223,2 тысячи рублей. На втором месте расположилась Москва (187,6 тысячи рублей), а замкнула тройку лидеров Магаданская область - 176,7 тысячи рублей.