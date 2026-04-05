ВСУ за сутки потеряли до 150 военных в зоне действия войск "Юга"

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли до 150 военных, бронетранспортер М113, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ.