ВСУ за сутки потеряли до 150 военных в зоне действия войск "Юга"

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли до 150 военных, бронетранспортер М113, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад и бригады охраны генерального штаба ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Веролюбовка, Пискуновка, Алексеево-Дружковка, Константиновка и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 150 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины "Казак", 19 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, включая две 155 мм самоходные артиллерийские установки "Богдана". Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы RADA израильского производства, два склада боеприпасов и материальных средств", - говорится в сводке оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18