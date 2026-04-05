06:45 05.04.2026 (обновлено: 06:52 05.04.2026)
Только треть россиян освящают яйца на Пасху, показало исследование
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пасха остается для россиян семейным и традиционным праздником, религиозные аспекты которого менее значимы по сравнению с социальными и культурными, так, две трети россиян красят яйца к празднику, но освящает их в церкви только треть, выяснили для РИА Новости аналитики Fix Price.
"Наиболее распространенной практикой является украшение и окраска пасхальных яиц - это делают 68% респондентов... Религиозным ритуалам респонденты уделяют меньше внимания - освящение куличей и яиц отметили 30%", - говорится в исследовании, в рамках которого опросили 1,5 тысячи россиян в возрасте от 18 до 64 лет.
Опрос показывает высокую вовлеченность россиян в традиционные аспекты празднования Пасхи: почти половина следует традиции устраивать семейный завтрак или ужин в день Пасхи, а 38% готовят кулич и пасху. Каждый одиннадцатый подчеркивает важность пасхального стола и гастрономического удовольствия: этот пункт чаще интересует мужчин - 13% против 7% женщин.
Духовный смысл Пасхи и посещение церкви как важнейший элемент праздника отметили лишь 19% опрошенных, причем четверть (25%) из них - это люди старшего поколения, а среди молодежи 18-24 лет так ответили только 9%. Ночную службу в храме посещают 11% респондентов.
Более половины россиян утверждают, что основные традиции празднования Пасхи сохранились неизменными в их семье на протяжении последних десяти лет. При этом 22% опрошенных отметили, что ряд традиционных практик утратил свою актуальность, 9% сообщили о появлении новых способов празднования Пасхи, а у 7% и вовсе радикально поменялись взгляды на проведение праздника.
