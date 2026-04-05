Подрыв газопровода нанес бы большой ущерб Сербии и Венгрии, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 5 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил после обнаружения взрывчатки рядом с магистральным газопроводом, предназначенным для транспортировки российского газа и проложенным из Сербии в Венгрию, что подрыв этого объекта нанес бы большой ущерб газоснабжению двух стран на много дней.