Подрыв газопровода нанес бы большой ущерб Сербии и Венгрии, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 5 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил после обнаружения взрывчатки рядом с магистральным газопроводом, предназначенным для транспортировки российского газа и проложенным из Сербии в Венгрию, что подрыв этого объекта нанес бы большой ущерб газоснабжению двух стран на много дней.
Ранее в воскресенье Вучич сообщил венгерскому премьеру Виктору Орбану по телефону об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом, через который российский газ поставляется в Венгрию.
"Мировые, то есть геополитические игры нас не оставят в покое, и мы должны показать наивысшую степень обороноспособности и немилосердно будем поступать с каждым, кто задумает угрожать жизненно важной инфраструктуре Сербии. Взрывчатка такой разрушительной силы... могла поставить под угрозу очень много людей, не говоря о том, что нанесла бы большой ущерб, как минимум на много дней в снабжении газом", - сказал Вучич журналистам при осмотре места строительства инфраструктуры для международной выставки EXPO-2027 в воскресенье.
Он отметил, что это не лучшая новость в праздник Пасхи для венгров-католиков, которые живут на севере сербского автономного края Воеводина, в районе обнаружения взрывчатки, но подчеркнул, что "без жертв удалось предотвратить тяжелую акцию против жизненных интересов Сербии".
Президент Сербии заявил 7 марта, что вооруженные силы будут охранять главную компрессорную станцию магистрального газопровода в поселке Жабари в центральной части страны из-за угроз безопасности в мире. Подразделения Бригады специальных операций и расчеты 250-й ракетной бригады армии Сербии с марта охраняют ключевую точку магистрального газопровода в Сербии, по которому российский газ поступает в страну и транспортируется дальше в Венгрию.
Белград проводит политику диверсификации источников энергоносителей и наряду с поставками газа из РФ через "Турецкий поток" и ГТС Болгарии Сербия получает газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию. Нынешний договор на поставки газа из РФ был продлен в конце марта на три месяца, он обеспечивает свыше 80% потребностей страны.