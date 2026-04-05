Вучич сообщил подробности обнаружения взрывчатки у газопровода в Сербии - РИА Новости, 05.04.2026
12:51 05.04.2026
Вучич сообщил подробности обнаружения взрывчатки у газопровода в Сербии
В мире, Сербия, Венгрия, Россия, Александр Вучич, Виктор Орбан, Турецкий поток

Вучич сообщил подробности обнаружения взрывчатки у газопровода в Сербии

© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 5 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил подробности обнаружения силовиками взрывчатки в муниципалитете Канижа близ магистрального газопровода для поставок и транзита газа из России в Сербии близ границы Венгрии.
Президент Сербии ранее в воскресенье сообщил венгерскому премьеру Виктору Орбану по телефону об обнаружении взрывчатки рядом с газопроводом из Сербии в Венгрию для газа из РФ.
"Служебные собаки и наша армия и полиция нашли сегодня утром недалеко от поселка Велебит в нескольких сотнях метров от газопровода, как его называют "Турецкий", "Южный", "Балканский" поток, два рюкзака, две большие упаковки взрывчатки с детонаторами, есть и другие следы, сейчас на месте проводится осмотр", - сообщил Вучич журналистам при осмотре строительства инфраструктуры для международной выставки EXPO 2027 в воскресенье.
Он уточнил, что в обнаружении взрывчатки также приняли участие вертолеты и выразил надежду, что взрывчатка будет безопасно обезврежена.
"Если бы здесь произошел подрыв газопровода, Венгрия не получала бы газ, и мы на севере Сербии. Позже можем говорить о деталях, но армия, прежде всего, Военное агентство безопасности (ВБА, военная контрразведка – ред.), все, кто получил задачу по защите ключевой газовой инфраструктуры, будут оповещать о этом", - указал Вучич.
Он напомнил, что компрессорная станция этого газопровода в центральной Сербии охраняется и защищается как города Крагуевац и Ниш.
Подразделения Бригады специальных операций и расчеты 250-й ракетной бригады армии Сербии с марта охраняют ключевую точку магистрального газопровода в Сербии, по которому российский газ поступает в страну и транспортируется дальше в Венгрию.
Президент Сербии заявил 7 марта, что вооруженные силы будут охранять главную компрессорную станцию (КС) магистрального газопровода в поселке Жабари в центральной части страны из-за угроз безопасности в мире.
Отмечается, что 250-я ракетная бригада на месте развернула для защиты от БПЛА, вертолетов и других воздушных угроз расчеты ЗРК HQ-17AE китайского производства на базе российского "Тор-М1".
КС в Жабари, построенная в 2021 году, является единственной компрессорной станцией на газопроводе протяженностью 402 километра от границы Болгарии до Венгрии, по которому в Сербию поступает в первую очередь природный газ через ГТС Болгарии из "Турецкого потока". В 2025 году через этот участок было перекачено в Венгрию около 7,5 миллиардов кубических метров газа из РФ.
Белград проводит политику диверсификации источников энергоносителей и наряду с поставками газа из РФ через "Турецкий поток" и ГТС Болгарии Сербия получает газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию. Нынешний договор на поставки газа из РФ был продлен в конце марта на три месяца, он обеспечивает свыше 80% потребностей страны.
