В Сербии нашли бомбу возле трубопровода, поставляющего газ в Венгрию
11:25 05.04.2026 (обновлено: 15:14 05.04.2026)
В Сербии нашли бомбу возле трубопровода, поставляющего газ в Венгрию
Рядом с трубопроводом из Сербии в Венгрию, по которому идет российский газ, нашли бомбу, сообщил президент страны Александр Вучич.
В Сербии нашли бомбу возле трубопровода, поставляющего газ в Венгрию

Вучич: возле трубопровода, поставляющего газ из РФ в Венгрию, нашли бомбу

© Фото : Полиция СербииСотрудники правоохранительных органов Сербии недалеко от трубопровода, где нашли бомбу
Сотрудники правоохранительных органов Сербии недалеко от трубопровода, где нашли бомбу
БЕЛГРАД, 5 апр — РИА Новости. Рядом с трубопроводом из Сербии в Венгрию, по которому идет российский газ, нашли бомбу, сообщил президент страны Александр Вучич.
"Я только что закончил телефонный разговор с премьером Виктором Орбаном, которого ознакомил с первыми результатами расследования наших военно-полицейских органов в связи с угрозами критической газовой инфраструктуре, которая связывает Сербию и Венгрию. Наши подразделения нашли взрывчатку большой разрушительной мощи и детонаторы", — написал он в Instagram*.
По словам главы государства, ее обнаружили в двух больших рюкзаках в автономном крае Воеводина вблизи магистрали, которая доставляет газ из "Турецкого потока". Подрыв этого объекта нанес бы большой ущерб снабжению стран на много дней.
После разговора с Вучичем Орбан заявил, что проведет сегодня экстренное заседание совета обороны. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что такими действиями Будапешт хотят лишить суверенитета при принятии решений.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее призывал быть готовыми к тому, что Украина в ближайшее время будет усиленно атаковать "Турецкий поток", имеющий решающее значение для поставок газа, чтобы полностью нарушить энергоснабжение страны.
Будапешт 18 февраля остановил поставки дизеля Киеву, а 20 февраля заблокировал предоставление Украине кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро. Это стало ответом на остановку киевским режимом прокачки российской нефти по трубопроводу "Дружба" в конце января.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В миреСербияВенгрияРоссияВиктор ОрбанАлександр ВучичВоеводинаТурецкий потокПетер СийяртоУкраинаМария Захарова
 
 
