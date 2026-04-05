При атаке ВСУ на микроавтобус под Белгородом пострадали семь человек

Он уточнил, что женщину и четверых мужчин с осколочными ранениями различных частей тела доставили в Грайворонскую ЦРБ. Также, по словам Гладкова, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, и после стабилизации его переведут в областную клиническую больницу, ещё двоих мужчин с предварительным диагнозом "баротравмы" в больницу доставила бригада скорой помощи. В настоящее время они проходят обследование, добавил губернатор.