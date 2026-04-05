Бойцы в зоне СВО рассказали об уничтожении замаскированных узлов связи ВСУ

БЕЛГОРОД, 5 апр - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Север" выявляют и уничтожают замаскированные узлы связи ВСУ в Харьковской области, за неделю поражено более 15 антенн, станций связи и терминалов Starlink, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным "Вектор".

По его словам, при обнаружении станций и антенн военнослужащие подразделений беспилотных систем проводят доразведку целей, после чего наносят удары не только по средствам связи, но и по генераторам, которые питают оборудование, а также по бойцам подразделений связи противника.