МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. ВСУ испытывают острый дефицит специалистов связи в Краснопольском районе Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Недавно сформированная 50-я артиллерийская бригада ВСУ испытывает острый дефицит среди связистов", — сказал он.

"На вакантные должности назначаются курсанты Военного института телекоммуникаций и информатизации. Не достигшие 20 лет юноши получают в подчинение до взвода", — уточнили в силовых структурах.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской областью.
В этом регионе действует группировка "Север". За минувшие сутки противник потерял в зоне ее ответственности до 175 военнослужащих, боевую бронированную машину, 18 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, а также девять складов боеприпасов и материальных средств.
