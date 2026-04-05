Силовики раскрыли, на что решились ВСУ для борьбы с дезертирами
Командование ВСУ планирует направить подразделения военной службы правопорядка на волчанское направление для борьбы с дезертирством личного состава и контроля... РИА Новости, 05.04.2026
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Командование ВСУ планирует направить подразделения военной службы правопорядка на волчанское направление для борьбы с дезертирством личного состава и контроля над сотрудниками ЖКХ в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По данным собеседника агентства, речь идёт о сотрудниках военной службы правопорядка (ВСП) направленных в район населённого пункта Гонтаровка.
"(Сотрудники ВСП были направлены - ред.) для поимки дезертиров из состава 113-й, 120-й отдельных бригад территориальной обороны и 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ и недопущения бегства харьковских работников ЖКХ, которых вывезли на принудительные работы по оборудованию позиций южнее Заречного", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что задачи подразделений также включают предотвращение бегства гражданских лиц, привлечённых к работам по оборудованию позиций.
"Речь идёт о работниках коммунальных служб из Харькова, которых вывезли для выполнения работ южнее населённого пункта Заречное", — уточнил собеседник.
Он добавил, что подразделения военной службы правопорядка столкнулось с трудностями.
"Командование ВСП в установленные сроки не смогло набрать достаточного количества человек из-за внезапной "эпидемии" ОРВИ среди военнослужащих, которые пытаются избежать командировки в прифронтовой район", — заключили в силовых структурах.