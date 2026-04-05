"Забытые" советские вещи, которые покоряют современные подиумы - РИА Новости, 05.04.2026
09:33 05.04.2026
"Забытые" советские вещи, которые покоряют современные подиумы
"Забытые" советские вещи, которые покоряют современные подиумы

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Когда-то на Западе высмеивали советскую эстетику: мешковатые пальто, носки с сандалиями, растянутые бабушкины кофты. Но вот парадокс: сегодня эти самые вещи красуются на подиумах Versace и Celine с ценниками в несколько тысяч долларов. Модная индустрия совершила дерзкий переворот — и объявила советское прошлое вершиной вкуса.

Клетчатое пальто: когда нечего было выбирать

В СССР клетчатое пальто было не стилем, а необходимостью. Магазины предлагали небольшой ассортимент: черное, коричневое, синее, редко серое. На этом фоне появление цветной клетки казалось событием. Носили его все: школьники, студенты, молодые рабочие. И только в столицах над провинциалами в клетчатых пальто посмеивались. Стругацкие даже сделали такое пальто маркером чудака и неудачника в своих романах.
Но эти пальто были теплыми и долговечными: их шили из качественного сукна, которое переживало поколения. Детям передавали, перешивали, берегли. Такой гарантии качества современным покупателям никто не дает.
Сегодня клетчатое пальто штурмует европейские подиумы. Оно появилось в коллекциях Versace и Nanushka, его восхваляют модные редакторы, советуют для осени.

Сандалии и носки: практичность против моды

Западные критики издевались над советской привычкой надевать летние сандалии на носки. Но в СССР это была чистая практичность: обувь порой натирала ноги, поэтому носки были спасением. К тому же они защищали от пыли.
Мужчины носили плотные белые носки, женщины позволяли себе кружевные короткие. По тем меркам это было вполне прилично. И совсем не выглядело странным прийти в светлых брюках и сандалиях на ногах — это была норма летнего дресс-кода.
Теперь Bottega Veneta, Versace и Marni включили эту комбинацию в свои коллекции.

Растянутые кофты: красота потертости

Вещи растягивались, пятнались, рвались, но все равно занашивались до конца. Затем из них пытались сделать что-то новое. Бесформенные, растянутые трикотажные кофты переходили из рук в руки, пока не оказывались в сараях и гаражах.
Показ Celine в 2022 году произвел революцию. Дизайнеры выставили именно такие кофты — с намеренной растянутостью, небрежной посадкой. Оказалось, в этом есть своя эстетика.

Шапочка-петушок: спортивное наследие

Вязаная шапочка-петушок появилась в конце 1970-х благодаря советским спортсменам. Первые шапки были бело-голубыми с красной полоской, потом на них писали "Олимпиада-80", "Москва", "Спорт". К концу 1980-х мода прошла.
Но попробуйте найти эти вещи сейчас — они же служили десятилетиями. Качество той шерсти было просто выдающимся.
Сегодня Versace выпускает женские варианты с более высоким гребнем, мужские один в один повторяют советский образец. Цена — от 25 тысяч рублей. Тот же цвет, та же геометрия. Ностальгия по советскому качеству теперь стоит недешево.

Тельняшка: касту не выбирают

Тельняшка в СССР была священной одеждой. Ее носили только те, кто отслужил в армии или на флоте. Это было моральное право, свидетельство причастности к защите Родины. Десятилетиями люди надевали тельники, покупая новые в военторгах, потому что это значило для них многое.
В 1990-е отношение к этой майке изменилось. Это был дешевый товар, доступный всем. Но уже в 2020-х тельняшка покорила подиумы.
Она есть в коллекциях Victoria Beckham, Etro, Tommy Hilfiger, Celine. Дизайнеры ее слегка переосмыслили, но это все та же старая добрая советская тельняшка, которая теперь стоит как целый гардероб.
 
 
 
