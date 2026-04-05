"Закопать или сжечь". Что делать с освященной вербой
08:00 05.04.2026
"Закопать или сжечь". Что делать с освященной вербой
"Закопать или сжечь". Что делать с освященной вербой
"Закопать или сжечь". Что делать с освященной вербой

Православные отмечают Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье

Прихожанка во время службы в преддверии праздника Входа Господня в Иерусалим
Прихожанка во время службы в преддверии праздника Входа Господня в Иерусалим
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные отмечают Вход Господень в Иерусалим, Вербное воскресенье. За неделю до Пасхи многие освящают в храмах вербу. Правда, что делать с ней потом, знают не все.

Секретная операция

Букеты тюльпанов или мимозы — скоро Международный женский день. Ветки березы — значит, на носу Святая Троица. А в преддверии Христова Воскресения — верба.
Накануне Входа Господня в Иерусалим (именно так в церковном календаре именуется праздник) люди приносят в храм вербу. Во время всенощного бдения в субботу священник читает особую молитву и окропляет ветки святой водой. Как отмечает духовенство, в храмах в этот день не меньше людей (в том числе и весьма далеких от религии), чем на пасхальной службе.
Продажа вербы у Покровского кафедрального собора во Владивостоке во время праздника Входа Господня в Иерусалим
Продажа вербы у Покровского кафедрального собора во Владивостоке во время праздника Входа Господня в Иерусалим
Одни заранее покупают букетики или заготавливают их сами. Тем, у кого нет, раздают прямо в церкви.
Эта традиция существовала и в советское время. Правда, тогда это напоминало сверхсекретную операцию.
Срезать несколько прутков с мохнатыми почками можно было либо в ближайшем парке, либо у себя на дачном участке. Главное, чтобы не заметили. Затем завернуть в газету или бумагу — подальше от любопытных глаз. И только в церкви избавлялись от маскировки.
Женщина у Покровского кафедрального собора во Владивостоке во время праздника Входа Господня в Иерусалим. 25 апреля 2021
Женщина у Покровского кафедрального собора во Владивостоке во время праздника Входа Господня в Иерусалим. 25 апреля 2021
И все-таки даже в советскую антирелигиозную пору верующие соблюдали эту благочестивую традицию. Вербное воскресенье — один из самых народных православных праздников.

Пальма по-русски

Когда именно возник этот обряд, сказать трудно. Очень давно. Подтверждение тому — целый пласт старинных поговорок и примет. Например: "Нет вербы — нет весны", "Дождаться, как от вербы яблок".
И обычай этот не народный, а что ни на есть церковный. Только вот парадокс: в канонах о нем ни слова. Быть может, ответ есть в Евангелии?
За пять дней до крестной смерти и праздника иудейской Пасхи Иисус велел ученикам привести к нему "ослицу и молодого осла".
Икона "Вход Господень в Иерусалим"
Икона "Вход Господень в Иерусалим"
"И положили на них одежды свои, и Он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге; народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: "Осанна (хвалебный возглас, в дословном переводе означает "Спаси нас". — Прим. ред.) Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!" И когда вошел Он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: "Кто Сей?" Народ же говорил: "Сей есть Иисус, Пророк из Назарета Галилейского", — свидетельствует евангелист Матфей.
Срезанные ветви были пальмовыми, поскольку именно эти деревья росли в библейском регионе. Ими неспроста устлали путь Спасителя. Так, согласно древнему обычаю, встречали лишь царей после победы в очередной битве.
"Этот праздник одновременно радостный и грустный, потому что люди, которые восклицали (Христу. — Прим. ред.) "Осанна!", через три дня кричали на Голгофе: "Распни, распни!" — отмечает церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).
В первые века христиане повторяли евангельское сказание буквально: приносили на службу листья вайи (еще одно название пальмы). Со временем обычай прижился в церкви. В странах с мягким климатом по-прежнему освящают пальму.
Джотто ди Бондоне. Вход Господень в Иерусалим. Капелла Скровеньи, фреска
Джотто ди Бондоне. Вход Господень в Иерусалим. Капелла Скровеньи, фреска
Однако христианство вышло далеко за пределы Средиземноморья с его субтропическим климатом. И в суровых северных широтах зеленым южным ветвям нашли аналоги.
"На Руси выбрали вербу — ведь она зацветает раньше других растений", — объясняет иеромонах Макарий (Маркиш).
Правда, и верба есть далеко не везде. В некоторых областях ее заменяют на ель, пихту или можжевельник, который особенно популярен в Прибалтике. Но и связку лапника называют не иначе как "верба".

Вариантов множество

В старину маленькими ивовыми прутиками украшали дома. Как правило, их ставили в красный угол — поближе к иконам. Также на похоронах покойнику в подушку зашивали освященные ветки.
Патриаршее служение в канун празднования Входа Господня в Иерусалим
Патриаршее служение в канун празднования Входа Господня в Иерусалим
Сегодня большинство этих традиций забыты. Невоцерковленные относятся к ним снисходительно. Для верующих же "сельские выдумки" могут показаться язычеством — с чего вдруг обычному дереву придавать такое значение.
"Все дело в том, чтобы между нашими делами и духовной жизнью существовал принцип соответствия. Вербу освящают в храмах для того, чтобы люди вспомнили о важном событии: Христос в последние дни своей земной жизни торжественно входит в Иерусалим. По существу, это кульминация всего земного служения Спасителя", — говорит иеромонах Макарий (Маркиш).
С другой стороны, у многих может ненароком возникнуть соблазн вложить в красивый обряд нечто от себя, используя вербу, как говорится, не по назначению.
Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим освящает вербу во время богослужения в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим освящает вербу во время богослужения в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
Духовенство в таких случаях неизменно подчеркивает: к христианству это не имеет никакого отношения. Излишней ритуализации, по словам иеромонаха Макария (Маркиша), нужно избегать. Она не должна затмевать истинную веру.
В то же время не стоит впадать в другую крайность. "Как поступать с вербой после праздника — все на усмотрение человека. Кто-то может хранить ее дома — всегда есть вещи, которые жалко выбрасывать. Но также можно сжечь или закопать в землю освященные ветки", — пояснил священнослужитель.
Еще вариант — посадить на дачном участке или во дворе дома. Главное, подчеркивает духовенство, не сотворить потом из выращенного дерева кумира.
