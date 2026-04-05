Семью Усольцевых под Красноярском будут искать с помощью металлоискателей

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Профессиональные металлоискатели с функцией разделения металлов хотят использовать в поисках пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых, рассказали РИА Новости в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.

"Главный ресурс и инструмент в поисках — это, конечно, люди. Если будет целесообразно, то воспользуемся дронами. Также есть идеи использовать металлоискатели — профессиональные, с разделением металлов", - сказали в организации.

Там также рассказали, что к поискам привлекаются собаки, однако их наибольшая эффективность наблюдается лишь в первое время поисков. А сейчас, отмечают в организации, после таяния снежного покрова, собаки вряд ли учуют следы живых людей.