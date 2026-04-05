СМИ: США уничтожили два своих самолета в ходе спасательной операции в Иране
2026-04-05T15:14:00+03:00
WSJ: США уничтожили 2 своих самолета MC-130J в спасательной операции в Иране
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости.
США уничтожили два своих самолета MC-130J во время операции по спасению пилота сбитого американского самолета в Иране, пишет издание Wall Street Journal
со ссылкой на американского чиновника.
Как ранее писало издание Washington Post, самолет США
, предположительно, потерпевший крушение в Иране
, является истребителем-бомбардировщиком F-15E, экипаж которого состоит из двух человек. Телеканал CBS со ссылкой на источники утверждал, что один из пилотов был спасен и эвакуирован.
В воскресенье в центральном штабе иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" заявили, что старания США по спасению второго пилота "провалились", иранские вооруженные силы сбили два вертолета Black Hawk и самолет поддержки С-130.
"Американский чиновник заявил, что США уничтожили два своих самолета MC-130J во время спасательной операции. Американские официальные лица не объяснили, как именно у самолетов возникли проблемы", - говорится в статье издания.
Газета подчеркивает, что стоимость каждого самолета превышает 100 миллионов долларов.
Отмечается, что иранские чиновники опубликовали фотографии, на которых изображены обгоревшие обломки как минимум одного самолета.