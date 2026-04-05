Рейтинг@Mail.ru
Тегеран не примет ультиматумы Вашингтона, считает Ульянов
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:28 05.04.2026
https://ria.ru/20260405/ulyanov-2085327445.html
Тегеран не примет ультиматумы Вашингтона, считает Ульянов
Тегеран не примет ультиматумы Вашингтона, считает Ульянов
Тегеран не примет ультиматумы, выдвигаемые Вашингтоном, необходимо искать разумный компромисс, заявил постоянный представитель России при международных... РИА Новости, 05.04.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052386888_0:65:3072:1792_1920x0_80_0_0_7ab7885e76655ae9d59d96071bdbcd0a.jpg
https://ria.ru/20260405/tramp-2085298413.html
https://ria.ru/20260405/ssha-2085307109.html
В мире, Иран, Тегеран (город), Михаил Ульянов (дипломат), США, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Тегеран не примет ультиматумы Вашингтона, считает Ульянов

Ульянов: Вашингтон не может понять, что Тегеран не принимает ультиматумы

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Михаил Ульянов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 5 апр - РИА Новости. Тегеран не примет ультиматумы, выдвигаемые Вашингтоном, необходимо искать разумный компромисс, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду".
"Вашингтон никак не может понять, что Тегеран не принимает ультиматумы. Иран принимает сделки, основанные на разумных компромиссах", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала