22:04 05.04.2026
"Опасная фаза". На Западе запаниковали после новой выходки Киева
Инцидент со взрывчаткой рядом с магистральным газопроводом в Сербии, предназначенным для транспортировки российского газа, показал, что Украина хочет... РИА Новости, 05.04.2026
В мире, Сербия, Виктор Орбан, Евросоюз, Турецкий поток, Александр Вучич, Украина, Киев, Мария Захарова
"Опасная фаза". На Западе запаниковали после новой выходки Киева

AD: инцидент в Сербии показал, что Киев пытается отрезать ЕС от газа из России

© РИА Новости / Станислав Красильников
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Инцидент со взрывчаткой рядом с магистральным газопроводом в Сербии, предназначенным для транспортировки российского газа, показал, что Украина хочет окончательно отрезать ЕС от российских энергоносителей, пишет L' AntiDiplomatico.
"Турецкий поток" — это не просто газопровод. <…> После уничтожения "Северных потоков" в Балтийском море он остался единственным стабильным коридором для поставок российского газа на европейский рынок. Именно поэтому сейчас киевский режим, спонсируемый своими западными хозяевами, хочет нанести ему удар", — говорится в публикации.
Отмечается, что попытка саботажа произошла в очень "деликатный момент для энергетической сферы" из-за операции США против Ирана.
"На фоне обнаружения взрывчатки в Сербии <…> энергетическая война вступает в новую и очень опасную фазу", — заключил автор материала.
Ранее в воскресенье сербский президент Александр Вучич сообщил премьер-министру Виктору Орбану, что рядом с трубопроводом из Сербии в Венгрию, по которому идет российский газ, нашли бомбу. Ее обнаружили в двух больших рюкзаках в автономном крае Воеводина вблизи магистрали, которая доставляет газ из "Турецкого потока". Подрыв этого объекта нанес бы большой ущерб снабжению стран на много дней.
После разговора с Вучичем Орбан заявил, что проведет сегодня экстренное заседание совета обороны. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что такими действиями Будапешт хотят лишить суверенитета при принятии решений.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее призывал быть готовыми к тому, что Украина в ближайшее время будет усиленно атаковать "Турецкий поток", имеющий решающее значение для поставок газа, чтобы полностью нарушить энергоснабжение страны.
Будапешт 18 февраля остановил поставки дизеля Киеву, а 20 февраля заблокировал предоставление Украине кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро. Это стало ответом на остановку киевским режимом прокачки российской нефти по трубопроводу "Дружба" в конце января.
