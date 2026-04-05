Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:49 05.04.2026
https://ria.ru/20260405/ukraina-2085321876.html
"Бросали в мясорубку". На Западе раскрыли правду о произошедшем на Украине
Запад годами использовал мировые кризисы для личного обогащения, однако война в Иране нарушила их планы, пишет American Thinker. РИА Новости, 05.04.2026
бушерская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073994235_0:134:2730:1670_1920x0_80_0_0_19361eede964af7a4917a730e1da28c1.jpg
https://ria.ru/20260405/bomba-2085295608.html
https://ria.ru/20260405/medvedev-2085266216.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073994235_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c271e37c82bf38753806d7f12963fd31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Бросали в мясорубку". На Западе раскрыли правду о произошедшем на Украине

American Thinker: Запад годами использовал мировые кризисы для обогащения

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Запад годами использовал мировые кризисы для личного обогащения, однако война в Иране нарушила их планы, пишет American Thinker.
"Глобалисты умудрились превратить безумного карлика Зеленского в нового Уинстона Черчилля! Позже они оправдали подрыв "Северных потоков" и позволили титульным европейским лидерам расхаживать на международных саммитах с видом отважных военачальников. Хотя, на самом деле, они занимались лишь тем, что бросали бесправных молодых украинцев в мясорубку, превращая их в удобрение", — говорится в публикации.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
"Покончить с Украиной". В Финляндии пришли в ужас от новой выходки Киева
Вчера, 14:57
При этом отмечается, что европейцы никогда не хотели настоящей войны. Им нужен был конфликт, который обогатит инвестиционные портфели.
"Взять хотя бы недавний момент, когда Трамп решил поджечь Иран — в ответ глобалисты из Евросоюза дружно поджали хвосты и сбежали", — подчеркнули в статье.
На этой неделе Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО после его отказа помочь в операции против Ирана. Он назвал блок "бумажным тигром" и усомнился в том, что союзники могут принести Америке пользу в будущем.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В марте Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщала, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности, на АЭС "Бушер".
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
Новое заявление Медведева об Украине вызвало тревогу в Германии
Вчера, 09:27
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала