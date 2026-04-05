"Бросали в мясорубку". На Западе раскрыли правду о произошедшем на Украине

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Запад годами использовал мировые кризисы для личного обогащения, однако война в Иране нарушила их планы, пишет American Thinker.
"Глобалисты умудрились превратить безумного карлика Зеленского в нового Уинстона Черчилля! Позже они оправдали подрыв "Северных потоков" и позволили титульным европейским лидерам расхаживать на международных саммитах с видом отважных военачальников. Хотя, на самом деле, они занимались лишь тем, что бросали бесправных молодых украинцев в мясорубку, превращая их в удобрение", — говорится в публикации.
При этом отмечается, что европейцы никогда не хотели настоящей войны. Им нужен был конфликт, который обогатит инвестиционные портфели.
"Взять хотя бы недавний момент, когда Трамп решил поджечь Иран — в ответ глобалисты из Евросоюза дружно поджали хвосты и сбежали", — подчеркнули в статье.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В марте Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщала, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности, на АЭС "Бушер".