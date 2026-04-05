18:20 05.04.2026
В Раде заявили об уклонении 1,5 миллиона мужчин от обновления данных в ТЦК
Порядка 1,5 миллиона мужчин призывного возраста уклоняются от обновления военно-учетных данных в военкоматах на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_0:155:3071:1882_1920x0_80_0_0_7b6bdce008d6a0162cd95f6d85880065.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_119:0:2848:2047_1920x0_80_0_0_36071ddf8a30c6fe2b7a18f9192ed6c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Цымбалюк: на Украине около 1,5 млн мужчин уклоняются от обновления данных в ТЦК

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Порядка 1,5 миллиона мужчин призывного возраста уклоняются от обновления военно-учетных данных в военкоматах на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Михаил Цымбалюк.
"Около 1,5 миллиона мужчин призывного возраста не обновили данные в ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.). С этим нужно что-то делать, потому что, как правило, все эти незаконные задержания или конфликты происходят в большинстве случаев с этими лицами, которые военнообязанные и на протяжении последних четырех лет не обновляли данные", - сказал Цымбалюк на видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Новости.Live".
По его словам, незаконные задержания на улицах сотрудниками военкомата будут происходить до тех пор, пока не будет проведена реформа в работе военкоматов. "Наша задача – это реформа, чтобы ТЦК забрать с улиц, они нарушают закон, они не имеют права быть на улице и требовать документы, это должна делать полиция", - добавил депутат.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
