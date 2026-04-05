Инвестиции в геологоразведку угля в России за год выросли в 2,3 раза

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Общие инвестиции бизнеса и государства в геологоразведку угля в России в 2025 году достигли 1,9 миллиарда рублей, в 2026 прогнозируется рост в 2,3 раза, до 4,28 миллиарда рублей, следует из сообщения пресс-службы Минприроды РФ для РИА Новости.

Общие вложения в разведку угля в прошлом году составили 1,9 миллиарда рублей, из которых государственное финансирование выросло почти в 20 раз год к году, до 210 миллионов рублей, а частные инвестиции сократились на 48%, до 1,698 миллиарда рублей.

« "На 2026 год запланировано вложить 414,8 миллиона рублей… В 2026 году компании планируют вложить 3,866 миллиарда рублей", - рассказали в Минприроды РФ.