https://ria.ru/20260405/ugol-2085247369.html
Инвестиции в геологоразведку угля в России за год выросли в 2,3 раза
Общие инвестиции бизнеса и государства в геологоразведку угля в России в 2025 году достигли 1,9 миллиарда рублей, в 2026 прогнозируется рост в 2,3 раза, до 4,28
2026-04-05T03:35:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030857675_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a521bef59ae830171ce86d96e34c8a0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030857675_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b3ccd946d11eb1a223cb83ac308a8251.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Общие инвестиции бизнеса и государства в геологоразведку угля в России в 2025 году достигли 1,9 миллиарда рублей, в 2026 прогнозируется рост в 2,3 раза, до 4,28 миллиарда рублей, следует из сообщения пресс-службы Минприроды РФ для РИА Новости.
Общие вложения в разведку угля в прошлом году составили 1,9 миллиарда рублей, из которых государственное финансирование выросло почти в 20 раз год к году, до 210 миллионов рублей, а частные инвестиции сократились на 48%, до 1,698 миллиарда рублей.
"На 2026 год запланировано вложить 414,8 миллиона рублей… В 2026 году компании планируют вложить 3,866 миллиарда рублей", - рассказали в Минприроды РФ.
Следовательно, в текущем году общие вложения недропользователей и государства в геологоразведку угля увеличатся в годовом выражении в 2,3 раза, до 4,281 миллиарда рублей.