Очевидец рассказал, как его жена с дочерью спасались из ТЦ в Калининграде - РИА Новости, 05.04.2026
РИА Новости, 05.04.2026
КАЛИНИНГРАД, 5 апр - РИА Новости. Очевидец пожара в ТЦ Калининграда рассказал РИА Новости, что его супруга с девятилетней дочерью находились в кинотеатре, когда сработала пожарная сигнализация, однако персонал назвал тревогу ложной, поэтому люди стали эвакуироваться не сразу.
В воскресенье днем произошло возгорание в здании ТЦ "Гиант" на Московском проспекте в Калининграде
. По предварительной информации, пострадали три человека. Эвакуированы 140 человек. Пожар локализован.
"Сначала сработала сигнализация, после чего они (жена с девятилетней дочерью - ред.) вышли в коридор, им ответили (сотрудники кинотеатра - ред.), что это ложная тревога, пройдите в зал для продолжения просмотра фильма. Они зашли, сидели минут пять-семь, пошел дым, заглянула девушка и просто сказала: "Срочно выходим", - рассказал собеседник агентства.
Супруга с дочерью побежали к центральной лестнице, но второй этаж был полностью задымлен, там невозможно было пройти, добавил мужчина. После этого женщина с ребенком вместе с другими людьми покинули торговый центр через запасной выход. В результате пожара мать и дочь не пострадали, но ребенок находится в состоянии шока, сообщил отец девочки.
Мужчина также заявил РИА Новости, ссылаясь на слова супруги, что пожарная сигнализация сработала один раз в самом начале и звучала около 20 секунд.