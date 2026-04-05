Рейтинг@Mail.ru
Очевидец рассказал, как его жена с дочерью спасались из ТЦ в Калининграде - РИА Новости, 05.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:42 05.04.2026 (обновлено: 20:18 05.04.2026)
https://ria.ru/20260405/tts-2085321324.html
Очевидец рассказал, как его жена с дочерью спасались из ТЦ в Калининграде
Очевидец рассказал, как его жена с дочерью спасались из ТЦ в Калининграде - РИА Новости, 05.04.2026
Очевидец рассказал, как его жена с дочерью спасались из ТЦ в Калининграде
Очевидец пожара в ТЦ Калининграда рассказал РИА Новости, что его супруга с девятилетней дочерью находились в кинотеатре, когда сработала пожарная сигнализация,... РИА Новости, 05.04.2026
2026-04-05T19:42:00+03:00
2026-04-05T20:18:00+03:00
происшествия
калининград
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/05/2085325934_0:193:2953:1854_1920x0_80_0_0_7b983009e2bf037d37748733797ca804.jpg
калининград
РИА Новости
происшествия, калининград
Происшествия, Калининград
Очевидец рассказал, как его жена с дочерью спасались из ТЦ в Калининграде

Очевидец рассказал, как жена с дочерью спасались из горящего ТЦ в Калининграде

© РИА Новости / Александр Подгорчук | Перейти в медиабанкПожар в торговом центре в Калининграде
Пожар в торговом центре в Калининграде - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
© РИА Новости / Александр Подгорчук
Перейти в медиабанк
Пожар в торговом центре в Калининграде
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЛИНИНГРАД, 5 апр - РИА Новости. Очевидец пожара в ТЦ Калининграда рассказал РИА Новости, что его супруга с девятилетней дочерью находились в кинотеатре, когда сработала пожарная сигнализация, однако персонал назвал тревогу ложной, поэтому люди стали эвакуироваться не сразу.
В воскресенье днем произошло возгорание в здании ТЦ "Гиант" на Московском проспекте в Калининграде. По предварительной информации, пострадали три человека. Эвакуированы 140 человек. Пожар локализован.
Пожар в торговом центре в Калининграде - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
В МЧС рассказали, что осложняет тушение пожара в ТЦ в Калининграде
Вчера, 18:08
"Сначала сработала сигнализация, после чего они (жена с девятилетней дочерью - ред.) вышли в коридор, им ответили (сотрудники кинотеатра - ред.), что это ложная тревога, пройдите в зал для продолжения просмотра фильма. Они зашли, сидели минут пять-семь, пошел дым, заглянула девушка и просто сказала: "Срочно выходим", - рассказал собеседник агентства.
Супруга с дочерью побежали к центральной лестнице, но второй этаж был полностью задымлен, там невозможно было пройти, добавил мужчина. После этого женщина с ребенком вместе с другими людьми покинули торговый центр через запасной выход. В результате пожара мать и дочь не пострадали, но ребенок находится в состоянии шока, сообщил отец девочки.
Мужчина также заявил РИА Новости, ссылаясь на слова супруги, что пожарная сигнализация сработала один раз в самом начале и звучала около 20 секунд.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара в торговом центре Гиант в Калининграде - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
В Калининграде около 140 человек эвакуировали из загоревшегося ТЦ
Вчера, 17:23
 
ПроисшествияКалининград
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала