"Заставят капитулировать". В США возмутились матерным постом Трампа

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X осудил пост президента США Дональда Трампа, в котором он нецензурным выражением призвал иранцев открыть Ормузский пролив.
"Этот пост президента Трампа в социальных сетях и все разрушения, которыми он угрожает, не заставят Иран капитулировать. Почти наверняка это приведет к тому, что наши союзники в регионе столкнутся с уничтожением своей энергетической и инфраструктурной инфраструктуры в результате ответного удара Ирана", — написал он.
Операция США и Израиля на Ближнем Востоке привела к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских государств. В итоге в большинстве стран мира выросли цены на топливо.
На днях Тегеран предложил разработать "Ормузский пакт", который установит правила использования пролива арабскими и азиатскими странами. Незадолго до этого глава Белого дома призвал их покупать энергоносители у США.
По данным Wall Street Journal, американский президент и его окружение пришли к выводу, что попытки разблокировать морской проход приведут к затягиванию боевых действий.