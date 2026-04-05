Трамп заявил об успешной эвакуации второго пилота сбитого в Иране самолета
Второй пилот американского истребителя-бомбардировщика F-15E, сбитого в Иране, находится в безопасности, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 05.04.2026
В мире, США, Иран, Дональд Трамп, F-15SE, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп: второй пилот сбитого в Иране самолета ВС США находится в безопасности
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Второй пилот американского истребителя-бомбардировщика F-15E, сбитого в Иране, находится в безопасности, заявил президент США Дональд Трамп.
«
"Дорогие соотечественники, за последние несколько часов Вооруженные силы США провели одну из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США по спасению одного из наших <...> членов экипажа, офицера, который также является весьма уважаемым полковником, и я рад сообщить вам, что он теперь в безопасности", — говорится в его сообщении в соцсети Truth Social.
Военные следили за местом нахождения пилота в течении 24 часов, добавил глава Белого дома. Летчик получил ранения, но, по словам Трампа, с ним все в порядке.
«
"По моему указанию американские военные направили десятки самолетов, вооруженных самым смертоносным оружием в мире, чтобы забрать его. <...> Это первый случай в военной истории, когда двух американских пилотов спасли по отдельности в глубине вражеской территории", — добавил президент.
Агентство Tasnim ранее передавало, что иранские военные могли взять в плен американского пилота, который катапультировался после поражения самолета силами ПВО исламской республики.