СМИ Ирана опубликовали фотографии сбитой американской техники

ТЕГЕРАН, 5 апр - РИА Новости. Гостелерадиокомпания Ирана опубликовала фотографии уничтоженной американской техники, которая, как утверждается, была использована в операции по спасению второго пилота сбитого ранее истребителя F-15E.
Ранее в воскресенье представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил, что старания США по спасению второго пилота сбитого ранее истребителя F-15E "провалились", а иранские вооруженные силы сбили два вертолета Black Hawk и самолет поддержки С-130.
"Табас 2. Дополнительные фотографии воздушных средств американских агрессоров", - гласит подпись к фотографиям.
При этом до сообщения центрального штаба иранского военного командования в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что второй пилот ранее сбитого в Иране самолета F-15E уже спасен и находится в безопасности. По его словам, в спасательной операции участвовали десятки самолетов.
Операция "Орлиный коготь" ("Eagle Claw"), известная в Иране как операция "Табас", была проведена спецподразделениями армии США 24 апреля 1980 года с целью спасения заложников из посольства США в Тегеране. В ходе операции один вертолет рухнул в воду сразу после взлета, еще один сбился с пути из-за пыльной бури и повернул назад. При проведении дозаправки на земле один из вертолетов врезался в самолет-заправщик, в результате чего обе машины были уничтожены, погибли восемь членов экипажа. Все оставшиеся вертолеты были брошены в пустыне и захвачены иранской армией. Операция завершилась полным провалом.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.