СМИ: два японских танкера благополучно прошли через Ормузский пролив

ТОКИО, 5 апр – РИА Новости. Впервые с начала нападения США и Израиля на Иран два японских танкера благополучно миновали Ормузский пролив, сообщил телеканал NHK.
Первым стал танкер Sohar LNG под флагом Панамы с грузом японской компании Mitsui O.S.K. Lines, который благополучно вышел из Персидского залива через Ормузский пролив к ночи 3 апреля. Затем вечером в субботу танкер Green Sanvi также с грузом СПГ и также принадлежащий Mitsui O.S.K. Lines, но под флагом Индии вышел из Персидского залива через Ормузский пролив. Компания подтвердила, что экипаж и судна находятся в безопасности.
До сих пор японские официальные лица сообщали, что в Персидском заливе фактически заблокированы 45 судов, связанных с Японией.
Япония на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока, почти все поставки проходят через Ормузский пролив, судоходство по которому практически остановлено. Япония с 16 марта начала выпускать 80 миллионов баррелей нефти из своих резервов, этот объем соответствует 45 дням обеспечения страны нефтью.