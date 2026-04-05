Пропавших в Таиланде модель и владельца ритуальной фирмы нашли в Москве

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Модель и владелец ритуальной фирмы, пропавшие ранее в Таиланде, оказались в Москве, выяснило aif.ru.
"Мы в Москве, все нормально. Мы уже вторые сутки дома", - сообщил бизнесмен родственнице, его слова приводит издание.
По данным aif.ru, владелец московского ритуального агентства Иван и модель фитнес-бикини Снежана с начала февраля отдыхали на тайском курорте Пхукет. Отмечается, что перед возвращением в Россию они решили доехать до Бангкока, а оттуда - вылететь во Вьетнам, чтобы провести там несколько дней. Уже в аэропорту столицы Таиланда Снежана в последний раз поговорила с родственницей по телефону, а затем перестала выходить на связь. Как выяснилось позже, во Вьетнам они в тот день так и не долетели.
Издание выяснило также, что родственница пропавшей россиянки начала ее искать своими силами, а позже подала заявление в полицию, однако спустя несколько дней бизнесмен вышел на связь.