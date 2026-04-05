В Херсонской области сообщили, что не планируют поднимать сухогруз

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Сухогруз, потерпевший крушение в Азовском море после атаки украинского беспилотника, полностью затонул, его подъём в ближайшее время не планируется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

"Судно затонуло полностью. Его подъём в ближайшее время не планируется. Сейчас приоритет — найти пропавших и предотвратить возможный разлив топлива", - сказал Василенко.