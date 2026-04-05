Посол рассказал о попытках Лондона захватить связанные с Россией суда

ЛОНДОН, 5 апр - РИА Новости. Попытки Лондона захватить связанные с РФ суда не останутся без ответа, меры прорабатываются, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в беседе с РИА Новости.
В марте правительство Британии заявило, что британские военные смогут подниматься на борт судов, находящихся под санкциями и следующих транзитом через ее территориальные воды. Кроме того, Лондон введет еще большие ограничения, перекрыв британские воды, включая Ла-Манш, для попавших под санкции судов. В заявлении подчеркивается, что мера затрагивает так называемый "теневой флот", якобы занятый в перевозке российских энергоресурсов.
"Такое решение не останется без ответа. Соответствующие меры прорабатываются. Пусть это будет для британцев сюрпризом", - сказал Келин.
Он призвал Лондон "хорошо подумать" о последствиях такого шага, и о том, что делать с захваченными незаконным путем судами и грузами. За захватом неизбежно последует обращение судовладельцев в суды и огромные сопутствующие издержки, подчеркнул Келин.
