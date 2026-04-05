Секретная служба США сообщила о стрельбе у Белого дома
Секретная служба США сообщила РИА Новости о стрельбе у Белого дома в ночь на воскресенье: никто не пострадал, поиски подозреваемого продолжаются. РИА Новости, 05.04.2026
2026-04-05T17:35:00+03:00
ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Секретная служба США сообщила РИА Новости о стрельбе у Белого дома в ночь на воскресенье: никто не пострадал, поиски подозреваемого продолжаются.
"
"Немного за полночь офицеры полиции секретной службы реагировали на сообщение о стрельбе в окрестностях парка Лафайет. Был проведен тщательный обыск парка и прилегающей территории: подозреваемых не обнаружено. Сообщений о пострадавших не поступало", - сообщили в пресс-службе структуры на запрос агентства.
Как уточнили в секретной службе, расследование продолжается, правоохранители ищут подозреваемого и транспортное средство, которое, возможно, использовал злоумышленник.
"Хотя Белый дом продолжает работу в обычном режиме, введены повышенные меры безопасности. Некоторые перекрытия дорог сохраняются", - отметили правоохранители.
Эти выходные президент США Дональд Трамп
проводит в Вашингтоне. Утром в воскресенье, как сообщил его журналистский пул, американский лидер поехал в гольф-клуб в соседнем со столицей штате Вирджиния.