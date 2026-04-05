При ДТП на Ставрополье погиб человек

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Один человек погиб и четверо ранены в результате ДТП с двумя автомобилями в Ставропольском крае, сообщила госавтоинспекция региона.
"В столкновении двух автомобилей в Грачевском округе один человек погиб и четверо ранены... В результате автоаварии 52-летний пассажир "ВАЗ 2111", женщина, от полученных травм скончалась при транспортировке в больницу. Водитель и два пассажира "ВАЗ 2111", а также один пассажир Lada Priora с травмами госпитализированы в больницу Грачевского округа", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе Max.
Предварительно, в субботу около 20.30 мск на 12-м километре автодороги "Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды" 20-летний водитель автомобиля Lada Priora выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "ВАЗ 2111".
Установлено, что водитель Priora имеет стаж вождения два года и ранее привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД пять раз.
"Детальные обстоятельства происшествия, а также степень ответственности участников происшествия устанавливается. Проводится проверка", - добавили в ведомстве.