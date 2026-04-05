"Нет другого средства". В США заговорили о ядерном оружии из-за Ирана

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты сами предоставили Ирану аргумент в пользу создания ядерного оружия, заявил бывший помощник министра обороны США Час Фриман в интервью профессору Университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Диесену на его YouTube-канале.
«
"Совершенно очевидно, что мы предоставили сторонникам ядерного оружия в Иране неопровержимый аргумент в пользу необходимости его разработки. Нет другого эффективного средства сдерживания для тех атак, которым Иран подвергался в течение последних нескольких десятилетий, кульминацией которых стала эта война", — сказал он.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В марте Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщала, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности, на АЭС "Бушер".