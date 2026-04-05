Спецоперация, 5 апреля: ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ

Группировка "Центр" в режиме "свободной охоты" уничтожила всю живую силу формирований ВСУ на добропольском направлении в зоне СВО, сообщили в Минобороны России.

Рота ВСУ потеряла почти весь личный состав за две недели при попытке штурма села Сладкое в Запорожской области, остался в живых один военнослужащий, сдавшийся в плен, а также десять боевиков, которые были ранены по дороге к селу, рассказал пленный украинский военный Анатолий Дергач.