МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны.
Средствами ПВО за минувшие сутки уничтожены 293 беспилотника и пять управляемых авиационных бомб ВСУ. Средствами ПВО за ночь уничтожены 87 украинских беспилотников над российскими регионами.
За сутки ВСУ потеряли 1215 военнослужащих, 293 беспилотников и 85 единиц военной автомобильной техники.
Успехи на передовой
Группировка "Центр" в режиме "свободной охоты" уничтожила всю живую силу формирований ВСУ на добропольском направлении в зоне СВО, сообщили в Минобороны России.
Группы воздушного прикрытия группировки "Восток" сорвали атаку дронов ВСУ в Запорожской области.
Бойцы группировки войск "Север" выявляют и уничтожают замаскированные узлы связи ВСУ в Харьковской области, за неделю поражено более 15 антенн, станций связи и терминалов Starlink, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным "Вектор".
Бойцы спецназа "Ахмат" и смежные подразделения группировки "Север" уничтожили колонну техники, которую ВСУ пытались завести на один из участков фронта в Сумской области, рассказал РИА Новости командир сводной артиллерийской группы с позывным "Пресс".
Рота ВСУ потеряла почти весь личный состав за две недели при попытке штурма села Сладкое в Запорожской области, остался в живых один военнослужащий, сдавшийся в плен, а также десять боевиков, которые были ранены по дороге к селу, рассказал пленный украинский военный Анатолий Дергач.
Самоходный зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" ВСУ уничтожили бойцы группировки "Север" на сумском участке фронта, рассказал РИА Новости командир отделения взвода беспилотных систем группировки войск "Север" с позывным Ветер.
Умер создатель ракеты "Циркон"
Гендиректор-генконструктор подмосковного НПО машиностроения, где производят ракеты "Циркон", Александр Леонов скончался на 75-м году жизни, сообщил РИА Новости источник, близкий к разработчику. НПО машиностроения производит гиперзвуковые ракеты "Циркон", крылатые ракеты "Оникс", береговые ракетные комплексы "Бастион", поддерживает эксплуатацию баллистических ракет УР-100Н УТТХ, а также создаёт спутники радиолокационного наблюдения Земли, такие как "Кондор-ФКА".
Подлости ВСУ
Командование ВСУ планирует направить подразделения военной службы правопорядка на волчанское направление для борьбы с дезертирством личного состава и контроля над сотрудниками ЖКХ в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. ВСУ минируют на отдельных направлениях береговую линию подконтрольного им города Херсона, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. ВСУ атаковали дронами-камикадзе авто в поселке Сенчуры в Брянской области, в результате удара ранен мирный житель, сообщил губернатор Александр Богомаз.
ВСУ 34 раза за прошедшие сутки применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, сбито 48 украинских беспилотников различного типа, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Более 200 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре сорвали в ДНР за минувшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
