Фидан, Зеленский и аш-Шараа встретятся в Сирии, пишут СМИ

АНКАРА, 5 апр - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан примет участие в трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским и президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в понедельник в Дамаске, сообщил телеканал NTV.
"Также планируется, что министр иностранных дел Фидан проведет трехстороннюю встречу с находящимся с визитом в Сирии Владимиром Зеленским и президентом Сирии Ахмедом Шара", - передал телеканал.
По данным NTV, в рамках визита Фидан проведет ряд контактов, в ходе которых будут обсуждаться двусторонние отношения и региональные вопросы.
Ожидается, что стороны затронут темы восстановления Сирии, реализации совместных проектов и поддержки усилий по наращиванию институционального потенциала страны.
Также планируется обсудить вопросы безопасности, угрозы для Сирии и влияние региональных конфликтов, включая ситуацию в Ливане.
Отдельное внимание будет уделено процессу интеграции северо-восточных районов Сирии в систему центрального управления в рамках ранее достигнутых договоренностей.